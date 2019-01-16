Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da "Özel Öğrenme Güçlüğünde Okuma Yazma" Semineri

Mudurnu'da "Özel Öğrenme Güçlüğünde Okuma Yazma" Semineri

1 saat önce

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında "Özel Öğrenme Güçlüğünde Okuma Yazma" semineri düzenledi.

Mudurnu'da
Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında "Özel Öğrenme Güçlüğünde Okuma Yazma" semineri düzenledi.

Atatürk Kültür merkezi konferans salonundaki seminerde Özel Eğitim Uzmanı Nedim Kulaksız, 120 öğretmene, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okuma yazma öğretme hakkında sunum yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan, yaptığı konuşmada, "İlçemizde de tanısı konulmuş olan öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci bulunuyor. Verilere göre özel öğrenme güçlüğü bulunan bireylerin yüzde 82'si 8. sınıftan sonra eğitimine devam edemiyor. Bizim amacımız bu bireylerimizin eğitimlerine sonuna kadar devam etmesidir." dedi.

Nedim Kulaksız da Türkiye'de eğitim yöntemlerinin halen istenilen duruma gelmediğini belirterek, "Sen altı ayda okuma yazma öğreteceğim diye uğraşırsan matematiğe ne zaman bakacaksın. Ayıramaz. Ayırdım diyen öğretmen var mı? Çok az. O zaman okuma yazmayı kavratmamız lazım. Problemi çözmek için problemi anlamak gerekir." diye konuştu.

Kulaksız, dördüncü sınıfa gelmiş bazı öğrencilerin okuduğunu anlamadığı için birçok problemi çözemediğini savunarak, "Kabiliyeti var. Toplama çıkarmayı öğrendi. Ama çözemiyor. İstatistiklere de Avrupa'daki yarışmalara gittiğimiz zaman zekalı öğrencilerimiz çıkıyor. Matematiği yapıyor ama genelinde çok zor durumdayız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:27 Kaynak: AA

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