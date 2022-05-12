Mudurnu'da restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor - Son Dakika
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Mudurnu'da restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor

12.05.2022 11:32

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü mimari restorasyon programı öğrencileri, uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü mimari restorasyon programı öğrencileri, uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Restorasyon uzmanları Serdar Çoban, Merve Üçler Arslan ve Havva Yiğitbaşı, Mudurnu Belediyesi düğün salonunda slayt gösterisiyle 80 öğrenciye çalışmalarını anlattı.

Daha sonra okul bahçesinde uygulamalı eğitimden geçirilen öğrenciler, ilçedeki Tarihi Haytalar Konağı'nda inceleme yaptı.

Eski tarihlerde binanın nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını yerinde gören öğrenciler, daha sonra bir oteli gezdi.

Öğrencilerden Aleyna Yasemin Çelikçi, AA muhabirine, bugün ahşap kapılarda çalışma yaptıklarını belirterek, "Çok eski kapıyı ahşap koruyucuyla temizledik. İlk başta çok kötü durumda olan kapı temizlenince muhteşem oldu. Mesleğimizi restorasyon çalışmaları yaparak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Mudurnu'da restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor
Mudurnu'da restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor
Mudurnu'da restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor
Mudurnu'da restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudurnu'da restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor - Son Dakika


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