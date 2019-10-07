Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da sağanak kazaya neden oldu
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Mudurnu'da sağanak kazaya neden oldu

46 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mudurnu'da sağanak kazaya neden oldu, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Nallıhan kara yolunda seyreden Doğan Y. idaresindeki 34 UU 8956 plakalı motosiklet, sağanak nedeniyle Aynalıkaya mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nallıhan, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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