Mudurnu'da sağanak kazaya neden oldu
46 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Nallıhan kara yolunda seyreden Doğan Y. idaresindeki 34 UU 8956 plakalı motosiklet, sağanak nedeniyle Aynalıkaya mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak Son Dakika! Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak