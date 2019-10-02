Mudurnu'da sahte içki operasyonu

Bolu'da, düzenlenen sahte içki operasyonunda 709 şişe alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bazı tekel bayilerinde sahte içki yapımında kullanılan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden etil alkol ve çeşitli içkilere ait aroma satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içkilerin saklandığı depo ile 3 iş yeri ve 3 ikamete baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 709 şişe 1 litrelik bandrolsüz etil alkol, 621 adet çeşitli içki aroması, plastik bidon içerisinde 2,5 litre el yapımı viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.