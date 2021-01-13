Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu - Son Dakika

Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu

13.01.2021 14:17
Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sansarın saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sansarın saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kilözü köyünde yaşayan Müzeyyen Kuru, kümesine girdiğinde tavuklarının öldüğünü gördü.

Annelerinin haber vermesi üzerine kümese giren Hulusi ve Erol Kuru, ölen tavukları kümesten dışarıya çıkarttıkları esnada sansarla karşılaştı.

Hulusi ve Erol Kuru, tavuklarını telef eden sansarı öldürerek yakaladı. Bu esnada Erol Kuru da sansarın saldırısına uğrayarak elinden yaralandı.

Mudurnu, Tavuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu - Son Dakika


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