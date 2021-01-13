Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu - Son Dakika

Mudurnu'da sansar saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sansarın saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sansarın saldırısına uğrayan 8 tavuk telef oldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kilözü köyünde yaşayan Müzeyyen Kuru, kümesine girdiğinde tavuklarının öldüğünü gördü. Annelerinin haber vermesi üzerine kümese giren Hulusi ve Erol Kuru, ölen tavukları kümesten dışarıya çıkarttıkları esnada sansarla karşılaştı. Hulusi ve Erol Kuru, tavuklarını telef eden sansarı öldürerek yakaladı. Bu esnada Erol Kuru da sansarın saldırısına uğrayarak elinden yaralandı.

Son Dakika

AK Partili Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkan Vekilli oldu

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi

Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi

Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı

Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü