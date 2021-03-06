Mudurnu'da şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada traktörü sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe K. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mehmet K. yönetimindeki 14 BV 104 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi