Mudurnu'da şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mehmet K. yönetimindeki 14 BV 104 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada traktörü sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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