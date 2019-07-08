Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı
1 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Şeyh-ül İmran Bayramı'na binlerce kişi katıldı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:14 Kaynak: AA
'nun Mudurnu
ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Şeyh-ül İmran Bayramı'na binlerce kişi katıldı.
Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından bu yıl 45'inci Mudurnu Şeyh-ül İmran Bayramı düzenlendi.
Şeyh-ül İmran Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte mevlid-i şerif okunmasının ardından etkinliğe katılanlara etli pilav ikram edildi.
İlçede düzenlenen bayrama katılan Düzceli hayırsever İlyas Köylü ise vatandaşlara 6 ton karpuz dağıttı.
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