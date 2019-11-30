Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Mudurnu'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mudurnu'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçe çevresinde sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Trafiğe çıkan araçlar, yolda sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.

Jandarmada ekipleri ise güvenli noktalarda trafik akışını sağladı.

Mudurnu, Sabah, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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