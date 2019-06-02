Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da trafik denetimleri
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Mudurnu'da trafik denetimleri

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve kırmızı düdük hediye edildi.

Mudurnu'da trafik denetimleri, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve kırmızı düdük hediye edildi.
Jandarma ekiplerince, Bolu- Bilecik kara yolu üzerinde yapılan denetimlerde araçlarda yolculuk eden çocuklara kırmızı düdük ve "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.
Çocuklardan, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istendi.
Denetimleri gerçekleştiren ekipleri ziyaret eden Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Uygulama sırasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Dilce, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Dilce, çocuklarla yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Sürücü babanız ve ya anneniz de olsa hatalarını bu karneye yazarak gittiğiniz yerdeki jandarmaya verin. Sağlığınız için siz denetleyicisiniz. Kemer takmazsa onu uyarın." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:18 Kaynak: AA
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