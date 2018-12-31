Mudurnu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaylabeli köyünden Mudurnu istikametine seyreden Aydın
E. idaresindeki 14 AG 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dedeler Yokuşu mevkinde yoldan çıkarak şarampole kaydı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Neslihan E. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.