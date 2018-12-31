Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mudurnu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

20 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mudurnu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaylabeli köyünden Mudurnu istikametine seyreden Aydın E. idaresindeki 14 AG 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dedeler Yokuşu mevkinde yoldan çıkarak şarampole kaydı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Neslihan E. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:37 Kaynak: AA

Aydın, Bolu, Mudurnu, Güncel
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