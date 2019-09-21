Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı

5 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu- Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde ilerleyen Kemal Güler yönetimindeki 33 BHK 57 plakalı tırla karşı yönde seyreden Yusuf Namal'ın kullandığı 40 AJ 427 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan Güler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Mudurnu-Nallıhan kara yolu, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Nallıhan, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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