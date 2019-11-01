Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı

Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mudurnu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan'dan Mudurnu yönüne giden Yusuf Karabayır idaresindeki 06 BH 46 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100. Yıl köyü kavşağında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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