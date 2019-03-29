Mudurnu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde tırla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde tırla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Taşkesti'den Mudurnu yönüde giden İsmail Çallı idaresindeki 54 E 3642 plakalı ciple karşı yönden gelen Mustafa Durmuş yönetimindeki 41 EB 023 plakalı tır Taşkesti Kavşağında çarpıştı.



Kazada, sürücü Çallı ile yanındaki Nuray Çallı ve Yaşar Toy yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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