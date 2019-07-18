Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da trafik komisyon toplantısı yapıldı
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Mudurnu'da trafik komisyon toplantısı yapıldı

3 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik komisyon toplantısı yapıldı.

Mudurnu'da trafik komisyon toplantısı yapıldı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik komisyon toplantısı yapıldı.
Mudurnu Kaymakamlığı toplantı salonunda, Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında toplanan komisyonda emniyet ve jandarma yetkilileri, ilçede yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgilendirme yaptı.
İlçe sınırları içinde meydana gelen trafik kazalarının önceki ay ve yıllara göre azaldığının gözlendiği kaydedildi.
Toplantıda, Nallıhan Kavşağı ve ilçe girişindeki kavşakların yeniden düzenlenmesi görüşülerek, ilçe merkezinde yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapılması için kararlar alındı.
Toplantıya, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Hüseyin Turanlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Musa Başal, Belediye Başkanı Necdet Türker ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.
Özgür Kaya, Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:01 Kaynak: AA
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