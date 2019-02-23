Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da Trafik Uygulaması

Mudurnu'da Trafik Uygulaması

41 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yaptığı trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi.

Mudurnu'da Trafik Uygulaması, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yaptığı trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutalığına bağlı trafik ekipleri, Bolu-Mudurnu kara yolunda trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 78 kişiyi sorgulayarak 36 aracı kontrol eden ekipler, 9 aracı trafikten men etti.

Ekipler, belge ve araçlarında eksiklik bulunan sürücülere bin 674 lira para cezası kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:33 Kaynak: AA

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