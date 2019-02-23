Mudurnu'da Trafik Uygulaması
41 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yaptığı trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi.
Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yaptığı trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Emniyet Müdürlüğü
ile İlçe Jandarma
Komutalığına bağlı trafik ekipleri, Bolu-Mudurnu kara yolunda trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada, 78 kişiyi sorgulayarak 36 aracı kontrol eden ekipler, 9 aracı trafikten men etti.
Ekipler, belge ve araçlarında eksiklik bulunan sürücülere bin 674 lira para cezası kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:33 Kaynak: AA
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