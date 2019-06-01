Mudurnu'da trafik ve asayiş uygulaması

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe girişinde araç plakaları, çalıntı araçlar ve eksik evrak üzerinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, sürücüler ve araçlarda yolculuk yapan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı, araçlar arandı, ayrıca trafik ekipleri tarafından cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunuldu.
Ekipler, ilçenin geliş gidiş istikametinde çeşitli uyarı pankartlar da astı.
Bayram nedeniyle denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hasan Hüseyin
Turanlı, "Her şey vatandaşlarımız için. Aileler, ocaklar sönmesin. Genç
yaşta çocuklarımız kazalarda vefat ediyor. Bizim amacımız tedbirlerini aldırmaktır." dedi.