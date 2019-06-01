Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da trafik ve asayiş uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Mudurnu'da trafik ve asayiş uygulaması

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Mudurnu'da trafik ve asayiş uygulaması, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe girişinde araç plakaları, çalıntı araçlar ve eksik evrak üzerinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, sürücüler ve araçlarda yolculuk yapan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı, araçlar arandı, ayrıca trafik ekipleri tarafından cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunuldu.
Ekipler, ilçenin geliş gidiş istikametinde çeşitli uyarı pankartlar da astı.
Bayram nedeniyle denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hasan Hüseyin Turanlı, "Her şey vatandaşlarımız için. Aileler, ocaklar sönmesin. Genç yaşta çocuklarımız kazalarda vefat ediyor. Bizim amacımız tedbirlerini aldırmaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Polis, Bolu, Mudurnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:57:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da trafik ve asayiş uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]