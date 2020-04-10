Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı
6 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.
İlçe meydanında düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdür Velili Hasan Hüseyin Turanlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu ve törene katılanların maske ile eldiven taktığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:12 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak