Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri - Son Dakika
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Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri

08.04.2022 14:17
Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri

Mudurnu'da İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaydu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Mudurnu'da İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaydu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaydu ve bareberindekiler, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Erdoğan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anaokulu öğrencileri Polis Haftası etkinliği düzenledi.

İlçede faaliyet gösteren Nilüfer Hatun Anaokulu'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Öğrencilere yapılan sunumda trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda oturma düzeni polis ekiplerince anlatıldı.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Polis Haftası etkinliklerinde 'ağaç yaşken eğilir' deyimi gibi en küçüklerden eğitime başladık. Onlar şimdi bilgisayar gibi hafızaları ile her şeyi anında öğreniyorlar. Otomobillerde çocukların oturma yerleri, ebeveyinlerin konumları, araç trafik kuralları slayt gösterimi ile anlatıldı." dedi.

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Hisarcık, Mudurnu, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudurnu'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri - Son Dakika


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