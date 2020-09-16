Mudurnu'da üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Mudurnu'da ilçe merkezindeki yolların asfaltlanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Mudurnu Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından, geçtiğimiz ay başlatılan asfalt yapımı işi ara verilmeden sürdürülüyor.

Bolu Belediyesi'nin destek verdiği asfaltlama çalışması kapsamında çarşı içi ve hükümet konağı arasındaki caddelerde de sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor.

Yapılan çalışmaları inceleyerek bölgede denetleme yapan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, yaptığı açıklamada, bu çalışmaların bir günlük olmadığına dikkat çekerek, bu yolların yıllarca bozulmadan hizmet vermesini istediklerini kaydetti.

Türker, Mudurnu'ya hizmet için çalıştıklarını da dile getirerek, ilçe sakinlerinin uzun yıllar bir daha benzer çalışmalardan rahatsız olmaması için sağlam malzeme kullanıp ömürlük asfalt atmayı planladıklarını ifade etti.