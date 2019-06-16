Mudurnu'da uyuşturucu operasyonu
18 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:22 Kaynak: AA
'nun Mudurnu
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Taşkesti
beldesi Ilıca
Köyü yakınlarında denetim yaptı.
Denetimlerde, Y.B'nin üst aramasında 5 gram bonzai ele geçirildi.
Y.B. gözaltına alındı.
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