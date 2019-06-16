Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da uyuşturucu operasyonu
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Mudurnu'da uyuşturucu operasyonu

18 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Mudurnu'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Taşkesti beldesi Ilıca Köyü yakınlarında denetim yaptı.
Denetimlerde, Y.B'nin üst aramasında 5 gram bonzai ele geçirildi.
Y.B. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Bolu, Jandarma, Mudurnu, Güncel
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