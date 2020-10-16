Mudurnu'da yangın - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Sarpıncık köyünde meydana gelen yangında, samanlık, garaj, traktör ve takım ekipmanları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fikret Çetin'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın hemen yanında bulunan garaja da sıçradı.

Yangını fark eden Çetin'in ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Mudurnu ve Seben ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümeden söndürülen yangında, samanlık ve samanlıkta bulunan otlar ile garaj, traktör ve tarım ekipmanları kullanılamaz hale geldi.