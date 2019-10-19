Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da yangın tatbikatı yapıldı
Son Dakika Güncel Mudurnu'da yangın tatbikatı yapıldı

Mudurnu'da yangın tatbikatı yapıldı

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı yapıldı.

Mudurnu'da yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı yapıldı.

Mudurnu Devlet Hastanesinde, itfaiyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği hastane içinde meydana gelen yangında hastalar pencereden tahliye edilerek, hastane içinde mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarma ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Mudurnu Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Aytekin, ani ve olası yangınlar ile depreme karşı hastane personeline alarm vererek tatbikat yaptıklarını kaydetti.

Böyle ani tatbikatlarla hastalarla personelin eğitim standardını belirlemiş olduklarını belirten Aytekin, "Olası afetlere karşı iyi durumdayız. Yaralıları çok kısa sürede kurtararak hastane bahçesindeki güvenli alana aldık. Kontrollerimizi yaptık. Başarılı bir çalışma oldu." dedi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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