Mudurnu'da "Yayla bayramı" etkinliği

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde 10 köy tarafından ortaklaşa "Yayla Bayramı" etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı, Beyderesi, Sarpuncuk, Topardıç ve Göncek köylerinin yaylalarının bulunduğu alanda düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.
Göncek, Keçikıran, Hacıhalimler, Yazılar, Dedeler, Sarpuncuk, Topardıç, Ketenler, Beyderesi ve Alpağut köy muhtarlıkları tarafından ortaklaşa düzenlenen bayram kapsamında okunan mevlidin ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.
Yenilen yemeğin ardından düzenlenen karakucak güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.