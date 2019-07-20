Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da "Yayla bayramı" etkinliği
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Mudurnu'da "Yayla bayramı" etkinliği

46 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 köy tarafından ortaklaşa "Yayla Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Mudurnu'da
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 köy tarafından ortaklaşa "Yayla Bayramı" etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı, Beyderesi, Sarpuncuk, Topardıç ve Göncek köylerinin yaylalarının bulunduğu alanda düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.
Göncek, Keçikıran, Hacıhalimler, Yazılar, Dedeler, Sarpuncuk, Topardıç, Ketenler, Beyderesi ve Alpağut köy muhtarlıkları tarafından ortaklaşa düzenlenen bayram kapsamında okunan mevlidin ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.
Yenilen yemeğin ardından düzenlenen karakucak güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:10 Kaynak: AA
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