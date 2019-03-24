Mudurnu'da Yayla Evi Alev Alev Yandı
11 dakika önce
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Remzi Özdemir'e ait 2 katlı yayla evi alev alev yandı.
BOLU'nun Mudurnu
ilçesinde Remzi Özdemir'e ait 2 katlı yayla evi alev alev yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü
Köyü Gedikler Mahallesi Yaylasında meydana geldi. Remzi Özdemir'e ait yayla evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Eve giren ekipler, soğutma çalışması başlattı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yayla evinin sahibi Remzi Özdemir de yangın haberini alıp olay yerine geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
- Bolu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:02 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz
Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
8 Metrelik Dev Dalgalar Arasında Kalan Yolcu Gemisinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!
ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor