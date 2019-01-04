Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da Yoğun Sis Güzel Görüntü Oluşturdu

Mudurnu'da Yoğun Sis Güzel Görüntü Oluşturdu

2 saat önce

Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Mudurnu'da Yoğun Sis Güzel Görüntü Oluşturdu, System.String[]
Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışının ardından, zaman zaman sis tekili olmaya başladı.

Mudurnu Ovası üzerine çöken sis, ilçenin etrafında yer alan dağlardan görüntülendi.

Mudurnu Ovası ve bölgedeki televizyon ve telsiz antenlerinin bulunduğu Şeyhül İmran Tepesi'nin sis bulutunun içinde kalması, güzel bir manzara oluşturdu.

Doğa yürüyüşü yapmak için bölgeye gelen Metin Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir manzara görmediğini ifade ederek, "Muhteşem bir manzara. Doğaseverler buraya gelsin. Ormanlar içindeki manzara ile Mudurnu içindeki sis tabakası çevreye yayılmış. Sanki göl manzarası gibi bir durum ortaya çıkmış." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Mudurnu, Güncel
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