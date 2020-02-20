Mudurnu'da yola kayma riski oluşturan kayalık temizlendi - Son Dakika
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Mudurnu'da yola kayma riski oluşturan kayalık temizlendi

7 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yola kayma riski bulunan kayalık alanda temizleme çalışması yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yola kayma riski bulunan kayalık alanda temizleme çalışması yapıldı.

Mudurnu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bölgesinde bulunan Hıdırlık Kayası'ndan bölgede bulunan yola kayalıkların düşebileceğini belirledi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, yoldan geçen vatandaşlar ve araçların üzerine düşebilecek durumda bulunan kaya parçalarının temizlenmesine karar verdi.

Kayalığın hemen altında bulunan yol ile çevresinde güvenlik tedbiri alan belediye görevlileri, kendilerini halatlarla bölgede bulunan ağaçlara bağlayarak, kriko ve manivela yardımıyla kayalıkları temizledi.

Kopan dev kaya parçaları ise bölgeye getirilen iş makinesi ile yoldan kaldırılarak başka bir alana taşındı.

Son günlerde ilçe çevresinde etkili olan yoğun kar nedeniyle toprağın yumuşadığını ve bölgede heyelan riski oluştuğuna dikkat çeken belediye yetkilileri, meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla önceden tedbir aldıklarını kaydetti.

Mudurnu'da yola kayma riski oluşturan kayalık temizlendi

Fen İşleri Müdürlüğü, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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