Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Necdet D. idaresindeki 14 BH 245 plakalı kamyon ile karşı istikamette seyreden Tahir D. yönetimindeki 27 RM239 plakalı tır Gedikler Köyü mevkinde çarpıştı.

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