Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 kamyon ve 1 tırın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 kamyon ve 1 tırın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Necdet D. idaresindeki 14 BH 245 plakalı kamyon ile karşı istikamette seyreden Tahir D. yönetimindeki 27 RM239 plakalı tır Gedikler Köyü mevkinde çarpıştı.

Kazayı fark edemeyen İsmail K. idaresindeki 14 BJ 402 plakalı kamyon da önünde bulunan tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Necdet D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu-Mudurnu kara yolu, kaza yapan araçların vinç yardımıyla olay yerinen kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olay yerindeki araçların çekilmesi esnasında trafik alternatif köy yollarına yönlendirildi.

Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:11 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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