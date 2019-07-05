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Mudurnu'dan kısa kısa

26 dakika önce

Mudurnu ilçesinde "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlendi.

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Mudurnu ilçesinde "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlendi.
Abant Tabiat Parkı bölgesinde bulunan Samat köyünde düzenlenen Hacet Bayramı etkinliği mevlit okunmasıyla başladı.
Yapılan duaların ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.
Daha sonra karakucak güreşleri yapıldı ve dereceye giren güreşçilere madalya takdim edildi.
Köy muhtarı Zeki Kozan yaptığı açıklamada, "Hacet Bayramı"nı her yıl yaptıklarını ifade ederek, "Amacımız, bu bayramları gelecek nesillere taşımak ve yeni neslin de adetleri unutmamalarını sağlamak." dedi.
- Yaz spor okulları başladı
Mudurnu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından planlanan "yaz spor okulları" başladı.
İlçede bulunan spor salonunda gerçekleşecek olan spor okullarında, çocuklara, badminton, voleybol, masa tenisi, hareket eğitimi gibi spor dallarında antrenörler tarafından eğitim verilecek.
Yüzü aşkın çocuğun katıldığı okullara gelen öğrencilerin vakitlerini spor yaparak değerlendirmesi sağlanacak.
Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçede açılan yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe merkezindeki Yıldırım Beyazıt Cami ve TOKİ Camisi'nde Kur'an eğitimi alan 03-17 yaş grubundaki öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde, trafik güvenliği bilincinin artırılması amaçlanıyor.
Trafik eğitimine katılan öğrencilerden Bulut Atlı, trafik derslerinin çok iyi geçtiğini ifade ederek, "Çok kaza meydana geliyor. Bu eğitimler sayesinde kazalar olmasın, çocuklar ölmesin. Biz de canla başla memur amcayı dinliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:39 Kaynak: AA
Mudurnu, Güncel
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