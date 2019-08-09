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Mudurnu'dan kısa kısa

26 dakika önce

Mudurnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları kapsamında ilçedeki bozuk yolların onarımı yapıldı.

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Mudurnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları kapsamında ilçedeki bozuk yolların onarımı yapıldı.
İlçe merkezi ve çevresinde yapılan su ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı bozulan yolların tamiratı için belediye tarafından çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.
Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, yaptığı açıklamada, bayramda vatandaşların mağdur olmamaları için yolların kesilen bölümlerinde düzeltmeler yapıldığını ifade etti.
- Elektrik tellerinin bakımı yapıldı
SEDAŞ ekipleri tarafından Mudurnu ilçesinin elektrik ihtiyacını karşılayan kabloların bakımı yapıldı.
Direklerin üzerine yuva yapan leyleklerin elektrik kablolarına dokunması nedeniyle ilçede yaşanan elektrik kesintisinin ardından SEDAŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı.
-Tarihi caminin tuvaletleri yenilendi
Mudurnu bulunan Osmanlı dönemi eserlerinden tarihi Yıldırım Beyazıt Caminin bahçesinde bulunan tuvaletler, hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı tarafından yenilendi.
Yaklaşık bir ay önce başlayan yenileme ve bakım çalışmalarının ardından kadınlar ve erkekler tuvaletlerine abdest alma yerleri yapıldı.
Yer döşemeleri de değiştirilen tuvaletlere güneş enerjisi ile ısınan sıcak su tesisatı da takıldı.
Kurban Bayramı, Necdet Türker, Mudurnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:18 Kaynak: AA
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