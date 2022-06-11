Mudurnu'dan kısa kısa

Okulun teknoloji tasarım öğretmeni Ömer Yaşar'ın danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan 15 projenin sunumunun da yapıldığı törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Mudurnu Belediye Başkan Vekili İlknur Beyhan Kaymak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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