Mudurnu'dan kısa kısa - Son Dakika
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Mudurnu'dan kısa kısa

11.06.2022 13:17
Mudurnu'dan kısa kısa

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi caminin açılışı yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi caminin açılışı yapıldı.

İlçeye bağlı Güveytepe köyünde bulunan tarihi Samsa Çavuş Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Restorasyonu tamamlanan cami, törenle açıldı.

Caminin açılışına, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, köy muhtarı Adem Ay, siyasi parti temsilcileri ve köy sakinleri katıldı.

"Mudurnu'yu Seviyorum, Çevremi Koruyorum" fotoğraf yarışması sonuçlandı

"Mudurnu'yu Seviyorum, Çevremi Koruyorum" konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Mudurnu Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında fotoğraf yarışması düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Okulun teknoloji tasarım öğretmeni Ömer Yaşar'ın danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan 15 projenin sunumunun da yapıldığı törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Mudurnu Belediye Başkan Vekili İlknur Beyhan Kaymak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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