Mudurnu halk pazarı, panayır alanında kuruldu - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, cuma günleri kurulan halk pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında panayır alanında kuruldu.

Mudurnu Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı yapılan değerlendirmede, normal şartlarda ilçe meydanında kurulan halk pazarının, tezgah arası mesafesin daha uygun ayarlanabilmesi için Beşkavak mevkisindeki panayır alanına kurulması karar verildi.

Panayır alanında kurulan pazarda, satıcıların tezgahlarının arasında en az 6 metre mesafe bırakıldı.

Pazar esnafının maske ve eldiven kullanımına dikkat ettiği gözlenirken, polis ve bekçiler maske ve eldiven kuralına uymayanlara uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri ise pazar girişinde vatandaşlara maske dağıttı.