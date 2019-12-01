Mudurnu ilçesinde camide yangın çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köy camisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmacık Dereköy Abdullar Mahallesi'ndeki camide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangına, Taşkesti Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği cami tamamen yandı.