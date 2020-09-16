Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik göreve başladı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığına atanan Muhammed İkbal Yelek'in yerine Mudurnu Kaymakamı olarak atanan Fatih Çevik göreve başladı.

Hükümet konağı girişinde ilçe protokolü tarafından karşılanarak makamına geçen Çevik, İçişleri Bakanlığının tensibiyle atandığı ilçede yeni görevine başladığını söyledi.

Çevik, kaymakamlık görevini ifa edeceği süre içerisinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlara en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağını da kaydetti.

Tarihi bir ilçeye geldiği için mutlu olduğunu da dile getiren Çevik, "Mudurnu ilçesinde güler yüzlü insanlar gördüm. Burada çalışmak güzel olacak. İnşallah güzel işlere imza atacağız" dedi.