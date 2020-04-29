Mudurnu-Nallıhan kara yolundaki heyelan temizleme çalışmaları - Son Dakika

Mudurnu- Nallıhan kara yolunda 6 Şubat'ta meydana gelen ve yolun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelanı temizleme çalışmalarında sona gelindi.

Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkinde 6 Şubat tarihinde etkili olan sağanağın ardından yaşanan heyelanı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Karayolları ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yol üzerinde bulunan kaya parçaları temizlenerek, bakım yapıldı.

Çalışmalar kapsamında son olarak yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri tarafından asfaltlama çalışması başlatıldı.

Yapılan asfaltlama çalışması ve kayalık alanlara örgü tel çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı öğrenildi.