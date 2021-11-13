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Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

13.11.2021 01:07

Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe girişinde ortak trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik'in de katıldığı uygulamada sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılarak kemerini takan sürücülere teşekkür edildi.

Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleştirilen denetime Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürü Mesher Şimşek katıldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücüleri ile araçtaki yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Ayrıca araç sürücülerine içinde çeşitli hediyeler ile bilgilendirici broşürler bulunan çantalar hediye edildi.

Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Yeniçağa, Mudurnu, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika


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