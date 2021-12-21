Müdürümüz Tosunoğlu, Abacıbükü İlkokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Müdürümüz Tosunoğlu, Abacıbükü İlkokulunu Ziyaret Etti

21.12.2021 21:22
Müdürümüz Tosunoğlu, Abacıbükü İlkokulunu Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine Abacıbükü İlkokulu ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine Abacıbükü İlkokulu ile devam etti.

Okula gelişinde Okul Müdürü Yusuf Durhan tarafından karşılanan Müdürümüz Tosunoğlu'na okulun fiziki mekanları ile eğitim ortamlarında yapılan düzenlemeler başta olmak üzere yürütülen faaliyetler konusunda bilgiler sunuldu.

Müdürümüz Tosunoğlu, okulumuz bünyesinde yeniden düzenlenen anasınıfını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar konusunda öğretmenlerden bilgiler alırken minik öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerini gözlemleme fırsatı buldu.

Kaynak: Habermetre
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