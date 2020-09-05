Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu - Son Dakika

Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu

TOKAT'ta maddi durumu yeterli olmayan 58 öğrenciye, EBA TV'den derslerini takip edebilmeleri için Zile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce televizyon götürüldü.

Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu, System.String[]

TOKAT'ta maddi durumu yeterli olmayan 58 öğrenciye, EBA TV'den derslerini takip edebilmeleri için Zile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce televizyon götürüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur'un  makamındaki televizyon ise Ayvalı köyündeki Eylem ve Hüseyin Yiğit kardeşlere hediye edildi.

Zile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 114 köy, 4 belde ve 20 mahallede bulunan 9 bin öğrenciden, 115 öğrencinin internet ve bilgisayar sorunu olduğu ve 58 öğrencinin ise televizyonlarının olmadığı tespit etti. Ayvalı köyünde lise eğitimi alan Eylem (14) ve Hüseyin Yiğit (13) kardeşlerin evine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur'un makamındaki televizyon götürüldü. Görevlilerce televizyonun kurulumu yapılarak, öğrencilerin EBA TV'ye ulaşımı sağlandı. Proje kapsamında yapılan televizyon ve uydu kurulum hizmeti ile toplam 58 öğrenci EBA TV üzerinden eğitim almaya başladı.

'ÖĞRENCİLERİMİZE FEDA OLSUN'İlçe Milli Eğitim Müdürü Polattimur, eğitim için gerekirse evindeki televizyonu da vereceğini belirterek, şöyle konuştu: "Müdürlüğümüze bağlı 9 bin öğrencimiz var. İlçemizin 114 köyü mevcut. 4 beldemiz, 20 de mahallemiz var. Uzaktan eğitim sürecinde bütün sahayı taradık. Tüm ekimizle 9 bin öğrencimize ulaştık. Tüm köylerimize ulaştık ve internet ve televizyon noktasında sorunlar tespit ettik. İnternet sorunu yaşayan öğrencilerimiz olduğu gibi daha da olumsuz şartlarda olan öğrencilerimiz olduğunu gördük. Bunların evinde internet bir kenara televizyon yayını bile yok. Biz öğrencilerimizin yanında olmalıyız, EBA TV'ye erişimini sağlamalıyız. Bu öğrencilerimiz evde televizyona dahi erişemezken bizim makamda televizyon izlememizin çok bir anlamı yoktu. Biz buradan başladık. Ben makamındaki televizyonu izlemesem de olur, öğrencilerimize feda olsun dedim. 2 kardeşin evinde televizyonları yoktu. Kurulumu sağladık. EBA TV yayınını, antenini kurduk. Kendileri şu anda erişim sağlayabiliyorlar. Eğitim yolunda öğrencilerimize yaptığımız bu fedakarlığın lafı bile olmaz. Hatta kendi evimizdeki televizyonu da gerekirse feda ederiz."'BU YOLDA YALNIZ YÜRÜMEYECEKLER'İnternet erişiminde sorun yaşanan bölgelerde çalışmalara başlandığını söyleyen Polattimur, "Biz öğrencilerimizin eğitime ulaşması noktasında her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Salgın sürecinde öğrencilerimizden ayrı kaldık. Bu bizi hüzünlendirdi. Aramıza fiziki mesafeler girdi. Ama bilsinler ki, aramıza giren fiziki mesafeler olsa da kalplerimiz onlar için atıyor. Bu yolda asla yalnız yürümeyecekler. O bir tek öğrenciye ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden uzun ince bir yolda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü sevgili öğrencilerimiz bizim aşkımız, sevdamız, yarimiz ve yarınlarımı" diye konuştu.Hediye edilen televizyondan dolayı Polattimur'a teşekkür eden öğrencilerden Eylem Yiğit, "Ders işleyemiyorduk. Uzaktan eğitim için çok iyi oldu" dedi.


Eğitim Bilişim Ağı, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu - Son Dakika

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