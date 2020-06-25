Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti - Son Dakika

Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti

ANTALYA'da, geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grubun taş, sopa ve bıçaklı kavgasında, Muhammed Musa Hüseyin'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada verilen ömür boyu hapis cezası indirimlerle 10 yıla düşürülen İsa Müslüm, mahkeme heyetine, "Kararınıza saygı duyuyorum.

ANTALYA'da, geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grubun taş, sopa ve bıçaklı kavgasında, Muhammed Musa Hüseyin'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada verilen ömür boyu hapis cezası indirimlerle 10 yıla düşürülen İsa Müslüm, mahkeme heyetine, "Kararınıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Olay, geçen yıl eylül ayında, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Muhammed Musa Hüseyin, kaldırıldığı hastanedede yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan İsa Müslüm ve Hasan El H. adlı şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, bir önceki duruşmada tahliye edilen Hasan El H. gelmedi. Tutuklu sanık İsa Müslüm ise SEGBİS ile katıldı. Tercüman ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcı, sanığın 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını, cezada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Son savunması sorulan İsa Müslüm ise "Çocuklarım Suriye'de. Ben burada cezaevindeyim. Çocuklarım mağdur. Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Çünkü suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Müslüm'ün avukatı Kemal Antika da meşru müdafaa koşullarının dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Beş tanığın üçü, cinayeti Hasan'ın işlediğini belirtmiştir. Ayrıca, Hasan soruşturma aşamasında da cinayeti üstlenmiştir. Müvekkilim suçsuzdur" diye konuştu.

KARARA TEŞEKKÜR ETTİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulayarak 12 yıla, iyi hal indirimiyle de 10 yıl hapis cezasına indirdi.  Karar üzerine İsa Müslüm, "Kararınıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim" dedi.


Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti - Son Dakika

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