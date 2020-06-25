Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti - Son Dakika

ANTALYA'da, geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grubun taş, sopa ve bıçaklı kavgasında, Muhammed Musa Hüseyin'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada verilen ömür boyu hapis cezası indirimlerle 10 yıla düşürülen İsa Müslüm, mahkeme heyetine, "Kararınıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim" dedi.
Olay, geçen yıl eylül ayında, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm işi yapan Suriyeli 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Muhammed Musa Hüseyin, kaldırıldığı hastanedede yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan İsa Müslüm ve Hasan El H. adlı şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulayarak 12 yıla, iyi hal indirimiyle de 10 yıl hapis cezasına indirdi. Karar üzerine İsa Müslüm, "Kararınıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim" dedi.