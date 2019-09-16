Son Dakika Haberleri: Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi
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Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi

57 dakika önce

Mustafa Koçak bugün 'adil yargılanma hakkı' için yaptığı açlık grevinin 76. gününe girdi.

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Mustafa Koçak bugün 'adil yargılanma hakkı' için yaptığı açlık grevinin 76. gününe girdi. Koçak'ın Avukatı Ezgi Çakır 'dosyada tek maddi delil yok' diyerek müebbet hapis cezasının iki itirafçının ifadelerine dayanılarak verildiğini söyledi.

Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:12 
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