Müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ın avukatı: Tehdit altında alınan ifadelerle karar verildi

Mustafa Koçak bugün 'adil yargılanma hakkı' için yaptığı açlık grevinin 76. gününe girdi. Koçak'ın Avukatı Ezgi Çakır 'dosyada tek maddi delil yok' diyerek müebbet hapis cezasının iki itirafçının ifadelerine dayanılarak verildiğini söyledi.