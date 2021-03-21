Müebbet hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika

Müebbet hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerinden kaçamadı
21.03.2021 13:18
Müebbet hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerinden kaçamadı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kasten öldürme suçundan hakkında müebbet cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Müebbet hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerinden kaçamadı
MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kasten öldürme suçundan hakkında müebbet cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Denizli Ağır Ceza mahkemesince Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası ile aranan B.G'nin 06 GD 4789 plakalı otomobille ilçeye giriş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan takibin ardında B.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G, savcılık tarafından Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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