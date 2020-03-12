Müebbet hapis hükümlüsü 14 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Müebbet hapis hükümlüsü 14 yıl sonra yakalandı

7 saat önce

Müebbet hapis cezası hükümlüsü olan ve 14 yıldır aranan kişi Antalya'da yakalandıKepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve yaralama suçlarından ömür boyu hapis cezasıyla 14 yıldır aranan Suat Gümüşoğlu'nu, Habipler Mahallesi'ndeki eve düzenlediği...

Müebbet hapis hükümlüsü 14 yıl sonra yakalandı, System.String[]

Müebbet hapis cezası hükümlüsü olan ve 14 yıldır aranan kişi Antalya'da yakalandı

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve yaralama suçlarından ömür boyu hapis cezasıyla 14 yıldır aranan Suat Gümüşoğlu'nu, Habipler Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakaladı.


Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Gümüşoğlu, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Suat Gümüşoğlu'nun, 2002 yılında kardeşi Seyfettin Gümüşoğlu ile Muğla'da bir kişiyi öldürüp iki kişiyi de ağır yaralayarak kaçtıkları belirlendi. Yargılama sonucunda iki kardeşe ömür boyu hapis cezası verildiği, Seyfettin Gümüşoğlu tutuklanırken Suat Gümüşoğlu'nun kararın kesinleştiği 2006 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi.

Habipler, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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