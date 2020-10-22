Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti - Son Dakika

Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti

22.10.2020 09:47
Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti, System.String[]

Gaziantep'te 2018'de vurularak öldürülen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan davada tek sanık olarak 2 yıldır müebbet hapis istemiyle yargılanan Cuma B. beraat etti.

Gaziantep'te 2018'de vurularak öldürülen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan davada tek sanık olarak 2 yıldır müebbet hapis istemiyle yargılanan Cuma B. beraat etti. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi cinayetin failinin belirlenmesi için tekrar soruşturma yürütülmesi için talimat verdi.

Gaziantep'te 2 yıl önce bir berber dükkanı önünde durduğu esnada uğradığı silahla saldırı sonucunda ölen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin süren davada karar çıktı. Dosyada Savcılı'yı öldürdüğü iddiasıyla tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tek sanık Cuma B. hakkında beraat kararı verildi. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Cuma B. ile avukatı Enes Akbulut hazır bulunurken Savcılı'nın yakınları da duruşmayı takip etti.

"Onu ben vurmadım"

Duruşma sanığın savunmasıyla başladı. Sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek Savcılı'nın kendisinin çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Olay günü ve esnasında başka bir arkadaşının yanında olduğunu aktaran Cuma B., "Biz yemek yerken Oğuz abiyle ortak tanıdığımız birisi yanıma gelerek Oğuz abinin vurulduğunu söyledi. Hatta Orhan isminde bir arkadaşımla direkt hastaneye gittik. Olay günü üzerimde siyah kaşe bir pardesüm vardı. O gün bende bere ve eldiven yoktu. Hastaneden sonra olay yerine dönüp polislere bilgi verdim. Ona gönderdiğim mesajları gösterdim. Benim ona attığım mesajlar sitem amaçlıdır. Olaydan önce bir yere onun için gidip birisine tokat atmıştım ama o beni yalnız bırakmıştı. Onu ben vurmadım. Ben A.Ö.'nün beyanlarını kabul etmiyorum. Ben ona, 'Oğuz Savcılı'ya gününü göstereceğim. Onu vuracağım. Sakat bırakacağım' gibi şeyler söylemedim. Ben A.Ö.'ye verilecek olan bir parayı engellediğim için bu yönlü beyanlarda bulunmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Savcılı ailesinin avukatı Selçuk Cem Alagöz ise, "Tanık A.Ö ve müşteki M.D beyanlarına göre sanığın bu suçu işlediği sabittir. Sanık cezalandırılsın" dedi.

"Teknik takipten birşey çıkmadı"

Sanık Avukatı Enes Bayraktar müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, "Müşteki M.Ö.'nün beyanları hayatın olağan akışına uygun değildir. Adli Tıp raporunun teşhis yapılamayacağını belirtmesine rağmen müvekkili iki kere gördüğünü beyan etmiştir. Ancak tanık beyanlarına göre müvekkil olay yerine siyah kaşe bir montla gelmiştir. Müvekkil hakkında teknik takip yapılmıştır. Hiçbir şey çıkmamıştır. Hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mütalaasını sunan iddia makamı sanığın beraatini talep etti.

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık, tanık, müşteki ve avukat beyanlarının ve yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde sanık Cuma B.'nin suçu işlemediği yönünde kanaate varıldığı için beraatine, olayın aydınlanması ve faillerin bulunması için gerekli soruşturmanın yapılması yönünde karar verdi. - GAZİANTEP

Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti
Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti
Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti

Zahit Şeyhanoğulları, Gaziantep, Karar, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil
Azerbaycan ordusunun yeni istikameti Şuşa! Azerbaycan ordusunun yeni istikameti Şuşa! "İşgalden kurtarılması Dağlık Karabağ'ın ele geçirilmesi demektir"         
10:06
"Akıncı kazanamazsa mesleği bırakırım" dediği öne sürülen Adil Gür: Ersin Tatar beni aradı         
09:57
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum         
09:21
Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı         
08:22
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı         
03:31
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 10:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei