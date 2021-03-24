Müebbet hapis istenilen katil zanlısından ilginç savunma - Son Dakika

Müebbet hapis istenilen katil zanlısından ilginç savunma

24.03.2021 17:12
Müebbet hapis istenilen katil zanlısından ilginç savunma, System.String[]

Kocaeli'de alkol alan iki grup arasında çıkan ve bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenilen 17 yaşındaki genç, "Ben daha çocuğum, yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım" diyerek kendini savundu.

Kocaeli'de alkol alan iki grup arasında çıkan ve bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenilen 17 yaşındaki genç, "Ben daha çocuğum, yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım" diyerek kendini savundu.

Olay, 31 Ağustos 2019 tarihinde Başiskele ilçesi Liman Caddesi mevki'inde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar İlter(31), arkadaşı ile sahilde oturdukları sırada sahilde bulunan ve alkol alan diğer 4 kişi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olayda şahıslardan biri bıçakla İlter'i sırt ve boyun bölgesinden 5 kez bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İlter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şahıstan T.E. (17), O.T. (24) ve A.T. (16) tutuklanırken, E.V. (15) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'MÜEBBET HAPİS TALEBİ'

Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanık ve avukatlar salonda hazır bulundu. Davada Cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaada, O.T., A.T. ve E.V.'nin Serdar İlter'i öldüren T.E.'ye yardım etme suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına, T.E.'nin ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edildi.

"SERDAR İÇİN YASİN OKUYORUM"

Mütalaanın okunması sonrasında şahsın öldürülmesini istemediğini ifade eden O.T., "Ben Serdar'ı öldürmek için yardımda bulunmadım. Benim spor geçmişim var. Eğer öyle bir şey yapmak isteseydim tek başına yapardım, yardıma ihtiyacım olmazdı. Ben cezaevine girdiğim günden beri her Perşembe ve Cuma günleri ölen Serdar için Yasin okuyorum. Sizin affınıza sığınıyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

"YAPTIĞIM HATANIN DA BÜYÜK OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Pişman olduğunu söyleyen cinayet zanlısı T.E. ise, "Ben daha çocuğum, yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım ve sizin karşınıza çıkmayacağım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, O.T., A.T. ve E.V.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Fehime Kartal/İHA)

Münir Karaloğlu, Başiskele, Liman, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müebbet hapis istenilen katil zanlısından ilginç savunma - Son Dakika


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