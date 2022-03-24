Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı

24.03.2022 11:36
Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2020 yılında boşanmak istediği eşinin boğazını 3 çocuğunun gözü önünde falçata ile keserek yaralayan ve müebbet hapis istemiyle yargılanan şahıs 'İyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2020 yılında boşanmak istediği eşinin boğazını 3 çocuğunun gözü önünde falçata ile keserek yaralayan ve müebbet hapis istemiyle yargılanan şahıs 'İyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak (31) 2020 yılının kasım ayında eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Biranda sinirlenen Mikail Oymak (32) eline geçirdiği falçatayla eşi Esra Oymak'ın boğazını 3 çocuğunun gözü önünde kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu. Hastanede boğazına 15 dikiş atılan Esra Oymak'ı yaralayan kocası Mikail Oymak ise olaydan 3 gün sonra gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Oymak'ın davasında 17 Mart'ta karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Mahkeme heyeti ayrıca Mikail Oymak'ın duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, cezasını 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti 'cinsel saldırı' suçundan ise Mikail Oymak'a beraat verdi. - MANİSA

Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı

YORUMLAR
500
Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi Manisa'da otoyoldan çit çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı Manisa'da otoyoldan çit çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

Saruhanlı, Mahkeme, Manisa, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement