Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu! - Son Dakika
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Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!

09.03.2022 13:23
Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!

Ankara'da Esra Hankulu'nun öldürülmesiyle ilgili davada Ümitcan Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep eden savcı, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediği ve delilleri kararttığını belirttiği sanığın, geçmişi de göz önünde bulundurularak, takdir indirimi uygulanmamasını istedi. Uygun ise "Esra beni öptü, vicdanım rahat" diye konuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır cinayetinde adı geçen Ümitcan Uygun'la geceyi geçirdikten sonra ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan kaynaklandığı belirtilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede, Uygun hakkında kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürmek suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası, diğer iki sanık Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"BENİM VİCDANIM RAHAT"

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilen duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Hankulu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Uygun, sabah evden çıkarken Hankulu'nun hayatta olduğunu belirterek, "Evden çıkarken Esra beni öptü ve yolcu etti. Benim vicdanım rahat. Doğru bir tanedir, o da ortaya çıkacak. Bahsi geçen eylemi ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Ümitcan Uygun: 'Vicdanım rahat'

ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşmada mütalaaya ek sunan savcı, Uygun'un kendisini savunamayacak bir kişiyi darp edip öldürdüğünü savunarak, sanığın herhangi bir indirimden yararlanmaması ve cezalandırmanın üst sınırdan verilmesini talep etti. Taraf avukatlarının beyanının ardından eksiklerin giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

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Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Ankara, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu! - Son Dakika
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