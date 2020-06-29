Müebbetle aranan cinayet zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika

Müebbetle aranan cinayet zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı

Müebbetle aranan cinayet zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, üç ayrı suçtan 30 yıl ve müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı, polisin saklandığı çiftlik evine drone desteği ile düzenlediği operasyonla yakalandı.

Müebbetle aranan cinayet zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı

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DENİZLİ - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, üç ayrı suçtan 30 yıl ve müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı, polisin saklandığı çiftlik evine drone desteği ile düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Tasarlayarak Adam Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından 30 yıl ve müebbet hapis cezasıyla zanlının, yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın saklandığı adresi tespit etti. Zanlının yakalanması için gizlinmiş olduğu Serinhisar ilçesindeki çiftlik evine, drone destekli operasyon düzenlendi. Yapılan müşterek operasyon sonucunda yakalanan zanlı, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çiftlik evinde yapılan aramalar kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 2 adet namlu ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Serinhisar, Çiftlik, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müebbetle aranan cinayet zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika

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