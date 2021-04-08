Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi - Son Dakika

Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi

08.04.2021 16:17
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi, System.String[]

Sakarya'da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ülkesine iadesini istedi.

Sakarya'da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ülkesine iadesini istedi.

Ocak ayında Sakarya'da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı A.Z.A.A.D. için hazırlanan 24 sayfalık iddianame, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine bugün başlandı. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıkan sanık, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, baro tarafından görevlendirilen avukat ile tercüman hazır bulundu.

"Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğim için kendi ülkem olan Ürdün'e teslim edilmek istiyorum"

Duruşmada tercüman aracılığıyla konuşan sanık A.Z.A.A.D., "Ben iddianameyi aldım, suçlamaları biliyorum. Ben bu dosyada beni savunması için devlet tarafından görevlendirilen avukatı kabul etmiyorum. Şu anda duruşma salonunda görevlendirilmiş bir avukat olduğunu söylediniz. Ancak avukat ile yüz yüze görüşmedim, avukat ile yüz yüze görüşmek, derdimi anlatmak istiyorum. Bu şekilde uzaktan sağlıklı bir savunma yapmam mümkün olmayacaktır. Bu açıdan savunma yapmak için kendi avukatımı istiyorum. Ben devletin görevlendirdiği avukat istemiyorum. Özel avukatım vardır, ismi ve iletişim bilgileri koğuşumda mevcuttur. Yaklaşık 1 hafta sonra savunma yapmak için vekaletname sunacaktır. Ben, söz konusu avukata bu zamana kadar vekalet vermedim. Cezaevi idaresi bana ulaşma imkanı verirse ben avukatıma ulaşıp benim adıma savunma yapmasını sağlayabilirim. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğim için kendi ülkem olan Ürdün'e teslim edilmek istiyorum" dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın kendini vekaletnameyle savundurmak üzere beyanda bulunduğu avukatla görüşüp, avukatın vekaletname vermesi için diğer duruşma gününe kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 27 Mayıs tarihine erteledi. - SAKARYA

Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Sakarya, Ürdün, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi - Son Dakika


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