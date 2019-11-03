Son Dakika Haberleri: Mueller raporu: Trump Demokratların emaillerine ulaşmak istedi
Son Dakika Dünya Mueller raporu: Trump Demokratların emaillerine ulaşmak istedi

Mueller raporu: Trump Demokratların emaillerine ulaşmak istedi

7 saat önce

Rusya soruşturmasına dair kamuoyuna açıklanan yeni belgelere göre Trump ve ekibi 2016'da WikiLeaks'in yayınladığı Demokratlara ait emaillere ulaşmayı denedi.

Mueller raporu: Trump Demokratların emaillerine ulaşmak istedi, System.String[]

Rusya soruşturmasına dair kamuoyuna açıklanan yeni belgelere göre Trump ve ekibi 2016'da WikiLeaks'in yayınladığı Demokratlara ait emaillere ulaşmayı denedi.ABD Başkanı Donald Trump ve seçim kampanyası ekibine yönelik olarak yürütülen Rusya soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, CNN ve BuzzFeed internet sitesinin hukuki baskısı sonucunda 2016'da Demokratların emaillerinin ele geçirilmesiyle ilgili 500 sayfalık belgeyi kamuoyuna açıkladı. Bu belgelere göre Donald Trump ve seçim ekibi 2016 yılında Demokratların adayı Hillary Clinton'a zarar vermek amacıyla WikiLeaks'in elindeki Demokratlara ait elektronik postalara ulaşmaya çalıştı.


Belgelere göre Trump'ın seçim kampanya ekip başkan yardımcısı Rick Gates FBI'ya (Federal Soruşturma Bürosu) verdiği ifadede, Trump, oğlu ve Trump'ın kampanyasındaki önemli isimlerin sürekli olarak bu emaillere nasıl ulaşabileceklerini sorduğunu söyledi. Gates, Trump'ın 2016'da bir seçim kampanyası sırasında kendisinden "Emailleri bulmasını istediğini" belirtti. Belgelerde Trump'ın WikiLeaks'in Demokratlara ait emailleri "yavaş bir biçimde kamuoyuna sızdırması nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu" bilgisine de yer verildi. Trump'ın, dış politikadan sorumlu danışmanı Michael Flynn'in istihbarattaki ilişkilerini kullanarak bu emaillere ulaşmayı denediği belirtilerek, Flynn'in aynı zamanda Rusya'yla da iyi ilişkilere sahip olduğu kaydedildi. Flynn daha sonra Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı olmuştu.


WikiLeaks tarafından ele geçirilerek yayınlanan e-mailler, Demokratların kendi içlerindeki iktidar mücadelesini göstermesi bakımından dikkat çekiciydi.


Özel yetkili savcı Robert Mueller iki yıl boyunca Trump ve seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını soruşturmuş ve 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmayı Mayıs 2017'de devralarak geçtiğimiz mart ayında sonlandırmıştı. Mueller raporunda Trump'ın ekibinin Rusya'yla işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığına dikkat çekmişti.


dpa,rtr/ HT,ET


(c)

Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:07 
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