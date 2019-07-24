Son Dakika Haberleri: Mueller, Temsilciler Meclisinde "Rusya soruşturması"yla ilgili soruları yanıtladı
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Mueller, Temsilciler Meclisinde "Rusya soruşturması"yla ilgili soruları yanıtladı

42 dakika önce

ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.

ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.
Mueller, Temsilciler Meclisinde Rusya soruşturması yla ilgili soruları yanıtladı
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:01 Kaynak: AA
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