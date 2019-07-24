Mueller, Temsilciler Meclisinde "Rusya soruşturması"yla ilgili soruları yanıtladı
42 dakika önce
ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:01 Kaynak: AA
ABD'de yürüttüğü Rusya
soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.
Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Facebook, Cambridge Analytica skandalı için 5 milyar dolar ceza ödeyecek Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı