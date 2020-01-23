Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün'e teşekkür plaketi - Son Dakika

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Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün'e teşekkür plaketi
6 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atanan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Murat Düzgün'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atanan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Murat Düzgün'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Müdür Düzgün'e, yeni görevin başarılar dileyen Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda altı yıl görev yaptığı süre zarfında göstermiş olduğu üstün gayret ve hizmetlerinden, özverili çalışmalarından ve personele göstermiş olduğu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ailesi olarak Murat Düzgün'e yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini ve başarılar dilediğini vurguladı. - ADIYAMAN
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